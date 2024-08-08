search icon



menu-icon
anue logo
澳洲房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon

鉅亨速報

營收速報 - 冠德(2520)7月營收26.65億元年增率高達116.73％

鉅亨網新聞中心 2024-08-08 14:15


冠德(2520-TW)今天公告2024年7月營收為新台幣26.65億元，年增率116.73%，月增率-39.28%。

今年1-7月累計營收為178.22億元，累計年增率75.34%。

最新價為52.1元，近5日股價下跌-14.88%，相關建材營造下跌-10.46%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：-1608 張
  • 外資買賣超：+8249 張
  • 投信買賣超：-5622 張
  • 自營商買賣超：-4235 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
24/7 26.65億 117% -39%
24/6 43.90億 249% -4%
24/5 45.57億 133% 226%
24/4 13.97億 14% -34%
24/3 21.14億 58% 42%
24/2 14.88億 -33% 23%

冠德(2520-TW) 所屬產業為建材營造業，主要業務為委託營造廠商興建國民住宅及商業大樓出租出售業務。建築傢具之買賣及進出口貿易業務。接受委託辦理都市更新土地重劃及房屋買賣資訊業務。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

台股台股營收7月營收冠德

相關行情

台股首頁我要存股
冠德52.11.17%
美元/台幣32.583-0.30%

鉅亨贏指標

了解更多

#定海雙針

偏弱
冠德

66.67%

勝率

延伸閱讀

鉅亨號貼文

看更多

Empty