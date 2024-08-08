營收速報 - 冠德(2520)7月營收26.65億元年增率高達116.73％
鉅亨網新聞中心 2024-08-08 14:15
今年1-7月累計營收為178.22億元，累計年增率75.34%。
最新價為52.1元，近5日股價下跌-14.88%，相關建材營造下跌-10.46%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-1608 張
- 外資買賣超：+8249 張
- 投信買賣超：-5622 張
- 自營商買賣超：-4235 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|24/7
|26.65億
|117%
|-39%
|24/6
|43.90億
|249%
|-4%
|24/5
|45.57億
|133%
|226%
|24/4
|13.97億
|14%
|-34%
|24/3
|21.14億
|58%
|42%
|24/2
|14.88億
|-33%
|23%
冠德(2520-TW) 所屬產業為建材營造業，主要業務為委託營造廠商興建國民住宅及商業大樓出租出售業務。建築傢具之買賣及進出口貿易業務。接受委託辦理都市更新土地重劃及房屋買賣資訊業務。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
鉅亨贏指標了解更多
延伸閱讀
- 〈焦點股〉建碁7月營收年月雙增 連拉2根漲停
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：中砂(1560-TW)目標價調降至365元，幅度約3.95%
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：玉晶光(3406-TW)EPS預估上修至37.78元，預估目標價為571元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：長榮航(2618-TW)EPS預估上修至3.69元，預估目標價為40元
鉅亨號貼文看更多
上一篇
下一篇