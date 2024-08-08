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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：捷邁邦美控股ZBH-US的目標價調降至129元，幅度約3.52%

鉅亨網新聞中心 2024-08-08 14:15


根據FactSet最新調查，共27位分析師，對捷邁邦美控股(ZBH-US)提出目標價估值：中位數由133.7元下修至129元，調降幅度3.52%。其中最高估值155元，最低估值112元。

綜合評級 - 共有30位分析師給予捷邁邦美控股評價：積極樂觀10位、保持中立18位、保守悲觀2位。

捷邁邦美控股今(8日)收盤價為105.81元。近5日股價下跌3.52%，標普指數下跌5.85%股價波動與大盤表現同步。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


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美股ZBH市場預估目標價

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