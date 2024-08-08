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鉅亨速報 - Factset 最新調查：友達(2409-TW)EPS預估下修至-0.59元，預估目標價為18.99元

鉅亨網新聞中心 2024-08-08 12:10


根據FactSet最新調查，共11位分析師，對友達(2409-TW)做出2024年EPS預估：中位數由-0.49元下修至-0.59元，其中最高估值0.76元，最低估值-0.9元，預估目標價為18.99元。

市場預估EPS

預估值2024年(前值)2025年2026年
最高值0.76(0.76)0.71.53
最低值-0.9(-0.9)-0.411.32
平均值-0.4(-0.37)0.211.43
中位數-0.59(-0.49)0.41.43

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2024年2025年2026年
最高值283,520,000300,726,360322,155,030
最低值240,900,000276,851,630310,554,200
平均值273,960,880290,164,500316,354,620
中位數278,731,520291,417,560316,354,620

歷史獲利表現

項目2023年2022年2021年2020年
EPS-2.37-2.396.440.36
營業收入
(單位：新台幣千元)		247,964,437246,792,674370,685,141270,955,381

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2409/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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台股市場預估eps

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