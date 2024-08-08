LINE Pay攜手近萬間店家大放送 單週領1265元優惠券

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-08-08 11:55

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連加網路 LINE Pay (7722-TW) 宣布，擴大合作通路串連近萬店家，推出「天天領」、「週週領」、「好賺點」、「夜市優惠樂享一夏」等多項優惠活動，即日起至 9 月底止，單週最高可領價值高達 1265 元的 9 折優惠券，指定品牌消費滿額回饋 LINE POINTS 或紅包最高可抽 500 點，活動期間綁指定卡片消費再享最高 5% 回饋，提供用戶日常生活各式消費都能享優惠與回饋。

LINE Pay 分析用戶一週 7 天的消費模式，並根據用戶交易頻次高的食、衣、住、行、娛樂等消費場景，串連熱門通路店家推出「6 大主題週週領 9 折券」、「指定商圈天天領 9 折券」、「10 大品牌好賺點」活動，讓用戶天天 LINE Pay 享好康。

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「6 大主題週週領 9 折券」分為「連鎖餐飲」、「生活用品」、「生鮮採買」、「休閒娛樂」、「在地旅宿」、「風格時尚」類別，串連八方雲集、唐吉軻德 DON DON DONKI、春不荖足湯、不老松足湯、勁桑の元気按摩保養所、UR LIVING、Roots 等逾 5,000 通路，用戶週週都可透過 LINE Pay 好康地圖領取 6 大消費主題共 6 張 9 折優惠券，單週合計最高可領價值 865 元優惠券，若綁定永豐 DAWAY 卡，於週週領活動商店消費再享最高 LINE POINTS 5% 回饋。

促進在地商圈消費，用戶天天可於 LINE Pay 好康地圖領取「指定商圈 9 折券」，於全台指定 11 處商圈消費每日最高可折抵 50 元，8 月指定商圈包含台北中山商圈、東區商圈、台中勤美商圈、太平樹孝商圈、水湳市場周邊、科博館周邊、彰化永樂商圈、雲林斗南商圈、嘉義新港商圈、高雄大義倉庫、建工路商圈，搭配永豐 DAWAY 卡最高享 LINE POINTS 5% 回饋，天天優惠不間斷。

「10 大品牌好賺點」串連大樹藥局、台灣中油、台亞石油、台糖加油站、西歐加油站、foodpanda、麥當勞餐廳及歡樂送、UNIQLO、星巴克、台灣大車隊，從週一到週日每週 7 天於全台近 3,000 處通路，提供消費滿額回饋 LINE POINTS、或達成指定消費頻次最高可抽 LINE POINTS 500 點好康活動；指定品牌用 LINE Pay 綁定富邦 J 卡，再享最高 3% 回饋。

逛夜市用 LINE Pay 領回饋更是夏日夜晚消暑行程之一，即日起 LINE Pay「指定夜市 3 重優惠樂享一夏」擴大至全台 6 個縣市逾 18 處熱門夜市、共約 1,500 家攤商，包含台北寧夏夜市、南機場夜市、艋舺夜市、華西街夜市、饒河夜市、公館夜市、士林夜市，桃園中正夜市、中原夜市，台中大慶夜市、旱溪夜市、忠孝街夜市，台南大東東夜市、大東夜市，高雄六合夜市、瑞豐夜市、鳳山青年夜市，花蓮東大門夜市等。