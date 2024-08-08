〈焦點股〉叡揚7月營收年增近2成 創同期高 股價鎖漲停

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-08-08 11:45

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資訊軟體服務商叡揚 (6752-TW) 公布上半年稅後純益 8418 萬元，年增 3.89%，每股純益 (EPS)2.6 元，而 7 月合併營收達 1.49 億元，年增近 20%，創同期新高，顯示營運動能穩步增，激勵今 (8) 日股價直攻漲停板並鎖死。

叡揚上半年合併營收 7.86 億元，年增 6.26%，稅後純益 8418 萬元，年增 3.89%，而毛利率近 51%。

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同時，叡揚公布 7 月合併營收 1.49 億元，月增 6.62%、年增 19.13%，創同期新高。

叡揚指出，面對全球減碳挑戰，叡揚資訊零碳雲 Vital NetZero 是具備 ISO 50001、ISO 14064-1 和 ISO 14067 的三效合一解決方案，可即時監控碳盤查數據、分析碳排放熱點，確實建立零碳排管理機制，並支持多國語言人機介面與多國碳係數，協助客戶進行跨公司管理。

目前已有多家大型醫院 (新光醫院、亞東醫院和三總松山分院等)、製造業、運輸業使用中，未來 ISO 50001 版將整合 EMS，自動匯整智慧電表用電資料，確保數據一致性，提高能源使用效率並降低成本。

叡揚進一步提到，深耕醫療產業多年，在數位化革新的趨勢下，醫院永續發展需要結合創新技術的應用， Vitals KPIM 指標管理系統支持醫院智慧管理，利用一站式管理及自動化警示功能，提供自主式指標試算，效率提升 200 倍以上，在今年度獲得金漾獎智慧應用類佳作肯定。