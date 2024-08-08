不止國債！股市持續走弱之際 美Q2家庭負債創下新高

鉅亨網新聞中心 2024-08-08 15:08

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美國聯準會 (Fed) 週二 (6 日) 公佈的最新報告，悄悄敲響美國家庭的財務警鐘，美國家庭在今年第二季的負債增加 1090 億美元，達到 17.8 兆美元的創紀錄水準，其中以房貸增加最多，增加 770 億美元至 12.52 兆美元，卡債年增 5.8% 至 1.14 兆美元，汽車貸款也季增百億美元至 1.63 兆美元。

此外，儘管卡債和汽車貸款的拖欠率在今年第二季趨於穩定，但也一直在上升。Fed 研究人員表示，雖然美國消費者持有的債務絕大多數是「高品質的」，且消費者們的財務狀況總體良好，但他們正密切關注卡債和汽車債務的拖欠率。一旦拖欠水準提升恐預示著巨大的麻煩。

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在新冠疫情時期，許多家庭都有能力及時還債，但疫後美國人的債務壓力反而更大，拖欠時間也反而更長。

美國消費金融服務公司 Bankrate 最近的的調查顯示，34% 的債務人表示，自 2022 年初以來的超高通膨率加重了卡債負擔，32% 認為是 Fed 的高利率加重他們的債務負擔。

Bankrate 的分析師 Ted Rossman 指出，越來越多的人背負債務的時間更長了，而且債務規模更大了。Bankrate 調查發現，美國持卡人有一半每個月都身揹卡債，為 2020 年 3 月以來的最高水準。

Fed 在報告中還特別指出，30 歲至 39 歲族群是一個潛在的問題點。相較於疫前，這一群體陷入信用卡嚴重拖欠的可能性比其他年齡層高得多。

報告未對這一趨勢的原因進行解釋，但研究人員在記者會上提出一些可能的原因，像是在疫情爆發之初，這些消費者當時可能較為年輕，更加容易過度消費。此外，這一族群初入職場的時間，可能正好處於 2008 金融危機後的經濟衰退時期，這給他們的財務狀況留下的疤痕至今仍未癒合。