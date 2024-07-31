鉅亨速報 - Factset 最新調查：Vertex Inc Class AVERX-US的目標價調升至40元，幅度約8.11%
鉅亨網新聞中心 2024-07-31 14:15
根據FactSet最新調查，共11位分析師，對Vertex Inc Class A(VERX-US)提出目標價估值：中位數由37元上修至40元，調升幅度8.11%。其中最高估值45元，最低估值30元。
綜合評級 - 共有12位分析師給予Vertex Inc Class A評價：積極樂觀8位、保持中立4位、保守悲觀0位。
Vertex Inc Class A今(31日)收盤價為39.05元。近5日股價下跌8.11%，標普指數下跌2.15%股價波動與大盤表現同步。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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