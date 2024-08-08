鉅亨速報 - Factset 最新調查：科力斯(QLYS-US)EPS預估上修至5.55元，預估目標價為140.00元
鉅亨網新聞中心 2024-08-08 10:15
根據FactSet最新調查，共21位分析師，對科力斯(QLYS-US)做出2024年EPS預估：中位數由5.28元上修至5.55元，其中最高估值5.95元，最低估值5.27元，預估目標價為140.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|5.95(5.9)
|6.4
|6.64
|7.5
|最低值
|5.27(5.15)
|5.15
|5.35
|7.5
|平均值
|5.58(5.35)
|5.8
|6.32
|7.5
|中位數
|5.55(5.28)
|5.8
|6.41
|7.5
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|6.08億
|6.65億
|7.27億
|7.49億
|最低值
|5.97億
|6.29億
|6.62億
|7.49億
|平均值
|6.00億
|6.47億
|7.00億
|7.49億
|中位數
|6.00億
|6.48億
|7.09億
|7.49億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|1.68
|2.24
|1.77
|2.74
|4.03
|營業收入
|3.22億
|3.62億
|4.13億
|4.88億
|5.51億
詳細資訊請看美股內頁：
科力斯(QLYS-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：科力斯QLYS-US的目標價調降至140元，幅度約13.85%
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：華孚蘭(VVV-US)EPS預估下修至1.55元，預估目標價為46.00元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Vertex Inc Class A(VERX-US)EPS預估上修至0.56元，預估目標價為40.00元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：流明科技(LUMN-US)EPS預估下修至-0.18元，預估目標價為3.00元
鉅亨號貼文看更多
上一篇
下一篇