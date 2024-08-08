search icon



menu-icon
anue logo
澳洲房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon

鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：科力斯(QLYS-US)EPS預估上修至5.55元，預估目標價為140.00元

鉅亨網新聞中心 2024-08-08 10:15


根據FactSet最新調查，共21位分析師，對科力斯(QLYS-US)做出2024年EPS預估：中位數由5.28元上修至5.55元，其中最高估值5.95元，最低估值5.27元，預估目標價為140.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值5.95(5.9)6.46.647.5
最低值5.27(5.15)5.155.357.5
平均值5.58(5.35)5.86.327.5
中位數5.55(5.28)5.86.417.5

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值6.08億6.65億7.27億7.49億
最低值5.97億6.29億6.62億7.49億
平均值6.00億6.47億7.00億7.49億
中位數6.00億6.48億7.09億7.49億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS1.682.241.772.744.03
營業收入3.22億3.62億4.13億4.88億5.51億

詳細資訊請看美股內頁：
科力斯(QLYS-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSQLYS

相關行情

台股首頁我要存股
科力斯125.34-8.58%

延伸閱讀

鉅亨號貼文

看更多

Empty