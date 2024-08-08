鉅亨速報 - Factset 最新調查：Boise Cascade Co(BCC-US)EPS預估下修至9.67元，預估目標價為132.00元
鉅亨網新聞中心 2024-08-08 10:15
根據FactSet最新調查，共6位分析師，對Boise Cascade Co(BCC-US)做出2024年EPS預估：中位數由10.34元下修至9.67元，其中最高估值9.95元，最低估值9.15元，預估目標價為132.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|9.95(11.25)
|11.35
|12.2
|最低值
|9.15(9.15)
|9
|9.85
|平均值
|9.6(10.24)
|10.33
|11.05
|中位數
|9.67(10.34)
|10.33
|11.1
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|68.79億
|74.88億
|76.52億
|最低值
|67.38億
|69.31億
|72.19億
|平均值
|67.84億
|71.51億
|74.40億
|中位數
|67.76億
|71.11億
|74.49億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|2.06
|4.44
|17.97
|21.56
|12.12
|營業收入
|46.43億
|54.75億
|79.26億
|83.87億
|68.38億
詳細資訊請看美股內頁：
Boise Cascade Co(BCC-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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