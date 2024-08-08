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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Boise Cascade Co(BCC-US)EPS預估下修至9.67元，預估目標價為132.00元

鉅亨網新聞中心 2024-08-08 10:15


根據FactSet最新調查，共6位分析師，對Boise Cascade Co(BCC-US)做出2024年EPS預估：中位數由10.34元下修至9.67元，其中最高估值9.95元，最低估值9.15元，預估目標價為132.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年
最高值9.95(11.25)11.3512.2
最低值9.15(9.15)99.85
平均值9.6(10.24)10.3311.05
中位數9.67(10.34)10.3311.1

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年
最高值68.79億74.88億76.52億
最低值67.38億69.31億72.19億
平均值67.84億71.51億74.40億
中位數67.76億71.11億74.49億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS2.064.4417.9721.5612.12
營業收入46.43億54.75億79.26億83.87億68.38億

詳細資訊請看美股內頁：
Boise Cascade Co(BCC-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSBCC

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