鉅亨速報 - Factset 最新調查：Boise Cascade Co(BCC-US)EPS預估下修至10.34元，預估目標價為130.00元。
鉅亨網新聞中心 2024-07-11 22:15
根據FactSet最新調查，共6位分析師，對Boise Cascade Co(BCC-US)做出2024年EPS預估：中位數由10.57元下修至10.34元，其中最高估值11.4元，最低估值9.8元，預估目標價為130.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|11.4(11.4)
|12.26
|12.9
|最低值
|9.8(9.8)
|9.95
|10.6
|平均值
|10.54(10.62)
|11.13
|11.48
|中位數
|10.34(10.57)
|11.08
|10.95
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|70.87億
|78.75億
|78.43億
|最低值
|68.49億
|69.97億
|74.48億
|平均值
|69.66億
|73.59億
|76.73億
|中位數
|69.61億
|72.91億
|77.28億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|2.06
|4.44
|17.97
|21.56
|12.12
|營業收入
|46.43億
|54.75億
|79.26億
|83.87億
|68.38億
詳細資訊請看美股內頁：
Boise Cascade Co(BCC-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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