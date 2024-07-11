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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Boise Cascade Co(BCC-US)EPS預估下修至10.34元，預估目標價為130.00元。

鉅亨網新聞中心 2024-07-11 22:15

根據FactSet最新調查，共6位分析師，對Boise Cascade Co(BCC-US)做出2024年EPS預估：中位數由10.57元下修至10.34元，其中最高估值11.4元，最低估值9.8元，預估目標價為130.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年
最高值11.4(11.4)12.2612.9
最低值9.8(9.8)9.9510.6
平均值10.54(10.62)11.1311.48
中位數10.34(10.57)11.0810.95

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年
最高值70.87億78.75億78.43億
最低值68.49億69.97億74.48億
平均值69.66億73.59億76.73億
中位數69.61億72.91億77.28億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS2.064.4417.9721.5612.12
營業收入46.43億54.75億79.26億83.87億68.38億

詳細資訊請看美股內頁：
Boise Cascade Co(BCC-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSBCC

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