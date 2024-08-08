鉅亨速報 - Factset 最新調查：Reynolds Consumer Products IncREYN-US的目標價調升至31.5元，幅度約5%
鉅亨網新聞中心 2024-08-08 10:15
根據FactSet最新調查，共8位分析師，對Reynolds Consumer Products Inc(REYN-US)提出目標價估值：中位數由30元上修至31.5元，調升幅度5%。其中最高估值35元，最低估值29元。
綜合評級 - 共有9位分析師給予Reynolds Consumer Products Inc評價：積極樂觀2位、保持中立7位、保守悲觀0位。
Reynolds Consumer Products Inc今(8日)收盤價為30.57元。近5日股價上漲5%，標普指數下跌5.85%股價漲幅表現優於大盤。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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