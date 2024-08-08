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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：力旺(3529-TW)目標價調降至2815元，幅度約6.17%

鉅亨網新聞中心 2024-08-08 08:10


根據FactSet最新調查，共7位分析師，對力旺(3529-TW)提出目標價估值：中位數由3000元下修至2815元，調降幅度6.17%。其中最高估值3475元，最低估值2275元。

綜合評級 - 共有7位分析師給予力旺(3529-TW)評價：積極樂觀5位、保持中立3位、保守悲觀0位。

力旺(3529-TW)今(7日)收盤價為2120元。近5日股價下跌8.03%，相關半導體類指數近5日下跌5.55%，櫃買市場加權指數下跌5.52%，短期股價無明顯表現。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


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