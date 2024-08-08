慧與科技收購瞻博網路公司案 獲英國反壟斷機構批准

鉅亨網編譯段智恆 2024-08-08 02:30

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根據外媒周三 (7 日) 報導，慧與科技 (Hewlett Packard Enterprise Co.)(HPE-US) 以 140 億美元收購瞻博網路公司 (Juniper Networks Inc.)(JNPR-US) 的交易獲得英國反壟斷監管機構的批准，替慧與科技擴大網路業務版圖鋪平道路。

英國競爭與市場管理局 (Competition and Markets Authority, CMA) 周三表示，在調查這起併購案是否會嚴重削弱英國的競爭後，已經批准該案。

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歐盟上周已批准了這筆交易，並表示這起收購案沒有在所審查的市場引發競爭擔憂。不過美國司法部仍在調查這筆交易，並發出了所謂的「二次要求」(Second Request) 進一步取得相關資訊。

與規模較大的競爭對手思科 (CSCO-US) 一樣，瞻博網路公司也生產路由器和交換器等網路設備；慧與科技先前宣布收購案時，表示將以每股 40 美元現金收購瞻博網路公司。