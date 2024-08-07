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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：凱雷集團(CG-US)EPS預估下修至3.8元，預估目標價為46.00元

鉅亨網新聞中心 2024-08-07 22:15


根據FactSet最新調查，共16位分析師，對凱雷集團(CG-US)做出2024年EPS預估：中位數由3.86元下修至3.8元，其中最高估值4.12元，最低估值3.49元，預估目標價為46.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年
最高值4.12(4.12)4.965.27
最低值3.49(3.49)3.944.24
平均值3.79(3.83)4.424.77
中位數3.8(3.86)4.424.78

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年
最高值40.27億63.33億71.56億
最低值23.81億27.61億29.41億
平均值36.96億45.85億49.37億
中位數38.49億45.47億48.65億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS2.820.978.203.35-1.68
營業收入33.58億28.51億87.18億47.76億26.43億

詳細資訊請看美股內頁：
凱雷集團(CG-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSCG

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