search icon



menu-icon
anue logo
澳洲房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon

鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：美國鋼鐵(X-US)EPS預估下修至2.36元，預估目標價為44.00元

鉅亨網新聞中心 2024-08-07 22:15


根據FactSet最新調查，共10位分析師，對美國鋼鐵(X-US)做出2024年EPS預估：中位數由2.4元下修至2.36元，其中最高估值3.3元，最低估值1.61元，預估目標價為44.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年
最高值3.3(3.3)3.754.51
最低值1.61(1.61)1.761.91
平均值2.37(2.4)2.923.54
中位數2.36(2.4)2.773.77

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年
最高值171.26億196.81億186.11億
最低值148.19億160.43億159.09億
平均值160.13億176.33億177.24億
中位數160.81億174.96億181.88億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS-3.67-5.9214.889.163.56
營業收入129.38億97.41億204.45億210.83億180.68億

詳細資訊請看美股內頁：
美國鋼鐵(X-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSX

相關行情

台股首頁我要存股
美國鋼鐵40.83012.43%

延伸閱讀

鉅亨號貼文

看更多

Empty