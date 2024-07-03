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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：美國鋼鐵(X-US)EPS預估下修至2.7元，預估目標價為44.50元。

鉅亨網新聞中心 2024-07-03 10:15

根據FactSet最新調查，共9位分析師，對美國鋼鐵(X-US)做出2024年EPS預估：中位數由2.95元下修至2.7元，其中最高估值3.3元，最低估值1.67元，預估目標價為44.50元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年
最高值3.3(3.3)3.783.92
最低值1.67(1.67)1.742.44
平均值2.7(2.77)3.013.42
中位數2.7(2.95)3.053.52

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年
最高值174.71億194.42億186.11億
最低值153.85億160.60億159.09億
平均值161.70億175.52億172.52億
中位數161.68億171.72億172.45億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS-3.67-5.9214.889.163.56
營業收入129.38億97.41億204.45億210.83億180.68億

詳細資訊請看美股內頁：
美國鋼鐵(X-US)

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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSX

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