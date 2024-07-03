鉅亨速報 - Factset 最新調查：美國鋼鐵(X-US)EPS預估下修至2.7元，預估目標價為44.50元。
鉅亨網新聞中心 2024-07-03 10:15
根據FactSet最新調查，共9位分析師，對美國鋼鐵(X-US)做出2024年EPS預估：中位數由2.95元下修至2.7元，其中最高估值3.3元，最低估值1.67元，預估目標價為44.50元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|3.3(3.3)
|3.78
|3.92
|最低值
|1.67(1.67)
|1.74
|2.44
|平均值
|2.7(2.77)
|3.01
|3.42
|中位數
|2.7(2.95)
|3.05
|3.52
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|174.71億
|194.42億
|186.11億
|最低值
|153.85億
|160.60億
|159.09億
|平均值
|161.70億
|175.52億
|172.52億
|中位數
|161.68億
|171.72億
|172.45億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|-3.67
|-5.92
|14.88
|9.16
|3.56
|營業收入
|129.38億
|97.41億
|204.45億
|210.83億
|180.68億
詳細資訊請看美股內頁：
美國鋼鐵(X-US)
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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