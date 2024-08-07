鉅亨速報 - Factset 最新調查：國際香料香精IFF-US的目標價調升至105元，幅度約3.45%
鉅亨網新聞中心 2024-08-07 20:15
根據FactSet最新調查，共20位分析師，對國際香料香精(IFF-US)提出目標價估值：中位數由101.5元上修至105元，調升幅度3.45%。其中最高估值116元，最低估值77元。
綜合評級 - 共有24位分析師給予國際香料香精評價：積極樂觀11位、保持中立12位、保守悲觀1位。
國際香料香精今(7日)收盤價為96.48元。近5日股價下跌3.45%，標普指數下跌3.61%股價波動與大盤表現同步。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Wix.com有限公司(WIX-US)EPS預估上修至5.67元，預估目標價為188.50元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：阿莫林AEE-US的目標價調升至82元，幅度約3.64%
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Trex公司TREX-US的目標價調降至91.5元，幅度約4.19%
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：TIM SA - ADR(TIMB-US)EPS預估下修至1.15元，預估目標價為18.58元
鉅亨號貼文看更多
上一篇
下一篇