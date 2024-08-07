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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：國際香料香精IFF-US的目標價調升至105元，幅度約3.45%

鉅亨網新聞中心 2024-08-07 20:15


根據FactSet最新調查，共20位分析師，對國際香料香精(IFF-US)提出目標價估值：中位數由101.5元上修至105元，調升幅度3.45%。其中最高估值116元，最低估值77元。

綜合評級 - 共有24位分析師給予國際香料香精評價：積極樂觀11位、保持中立12位、保守悲觀1位。

國際香料香精今(7日)收盤價為96.48元。近5日股價下跌3.45%，標普指數下跌3.61%股價波動與大盤表現同步。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


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美股IFF市場預估目標價

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