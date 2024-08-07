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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：阿莫林AEE-US的目標價調升至82元，幅度約3.64%

鉅亨網新聞中心 2024-08-07 20:15


根據FactSet最新調查，共13位分析師，對阿莫林(AEE-US)提出目標價估值：中位數由79.12元上修至82元，調升幅度3.64%。其中最高估值91元，最低估值74元。

綜合評級 - 共有18位分析師給予阿莫林評價：積極樂觀7位、保持中立10位、保守悲觀1位。

阿莫林今(7日)收盤價為80.56元。近5日股價上漲3.64%，標普指數下跌3.61%股價漲幅表現優於大盤。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


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美股AEE市場預估目標價

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