search icon



menu-icon
anue logo
澳洲房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon

鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：超微電腦(SMCI-US)EPS預估上修至35.02元，預估目標價為950.00元

鉅亨網新聞中心 2024-08-07 16:15


根據FactSet最新調查，共16位分析師，對超微電腦(SMCI-US)做出2025年EPS預估：中位數由33.95元上修至35.02元，其中最高估值43.89元，最低估值27元，預估目標價為950.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年
最高值43.89(38.87)56.8758.81
最低值27(27)28.258.81
平均值34.69(33.54)4458.81
中位數35.02(33.95)4558.81

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年
最高值293.62億346.25億403.53億
最低值197.37億212.35億403.53億
平均值244.90億291.02億403.53億
中位數237.71億271.79億403.53億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年
EPS1.602.095.3211.43
營業收入33.39億35.57億51.96億71.23億

詳細資訊請看美股內頁：
超微電腦(SMCI-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSSMCI

相關行情

台股首頁我要存股
超微電腦616.941.33%

延伸閱讀

鉅亨號貼文

看更多

Empty