鉅亨速報 - Factset 最新調查：超微電腦(SMCI-US)EPS預估上修至35.02元，預估目標價為950.00元
鉅亨網新聞中心 2024-08-07 16:15
根據FactSet最新調查，共16位分析師，對超微電腦(SMCI-US)做出2025年EPS預估：中位數由33.95元上修至35.02元，其中最高估值43.89元，最低估值27元，預估目標價為950.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|43.89(38.87)
|56.87
|58.81
|最低值
|27(27)
|28.2
|58.81
|平均值
|34.69(33.54)
|44
|58.81
|中位數
|35.02(33.95)
|45
|58.81
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|293.62億
|346.25億
|403.53億
|最低值
|197.37億
|212.35億
|403.53億
|平均值
|244.90億
|291.02億
|403.53億
|中位數
|237.71億
|271.79億
|403.53億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|1.60
|2.09
|5.32
|11.43
|營業收入
|33.39億
|35.57億
|51.96億
|71.23億
詳細資訊請看美股內頁：
超微電腦(SMCI-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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