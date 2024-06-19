台灣櫻花持續擴張AI新格局 台北品牌館及霧峰新廠將陸續營運

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-06-19 11:51

台灣櫻花 (9911-TW) 去年營收及獲利同創新高，今 (19) 日股東會通過每股配息 3.88 元。台灣櫻花持續擴張 AI 新格局 台北品牌館及霧峰新廠將陸續營運，董事長張永杰表示，這些成績不僅顯示了櫻花集團在台灣市場的深厚根基，更讓人對未來充滿期待。

張永杰指出，過去一年間，台灣櫻花持續推動中長期布局計劃，在「美好居家生活的創造者」願景指引下，以「家庭需求為核心」發展各項產品與服務，取得了一系列卓越成果。這包括獨創的「SAKURA iCare」一鍵登錄智能服務，實現了對消費者「時刻在乎，永恆守護」的承諾；

同時，台灣櫻花斥資打造台北品牌館，提供「Home in O.N.E」整體解決方案，為客戶及合作夥伴創造價值；以及預計年底完工的霧峰新廠，啟用後將為製造帶來更具彈性和客製化的智能生產環境。

張永杰表示，櫻花深耕台灣 45 年，是唯一同時具備廚衛電與廚具開發整合能力的公司，透過品牌、通路及服務的堅實基礎，累積 700 萬用戶數據，精準掌握國人廚房使用需求，專利申請已經進入經濟部智財局前 500 強。隨著 AI 技術融入生活運用，櫻花將引領產業開創 AI 新格局，打造更智能、更貼心的廚房體驗，滿足消費者不斷變化的需求。

台灣櫻花集團即將於近期發表「SAKURA AI KITCHEN」，運用海量大數據 AI 運算，淬鍊出套系化智控電器以解決各式料理及環境把關，建構滿足各式家庭期待的理想廚房，並以智能科技提升服務效率，打造智能廚房系統，大幅改善消費者的使用體驗，為他們帶來真正高效且舒適的烹飪體驗。

台灣櫻花 2024 年第一季營收 24.16 億元，毛利率 36.18%，稅後純益 3.56 億元，年增 62.68%，每股純益達 1.63 元。