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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Civitas Resources Inc New(CIVI-US)EPS預估下修至11.01元，預估目標價為94.00元

鉅亨網新聞中心 2024-08-07 10:15


根據FactSet最新調查，共15位分析師，對Civitas Resources Inc New(CIVI-US)做出2024年EPS預估：中位數由11.29元下修至11.01元，其中最高估值12.69元，最低估值9.73元，預估目標價為94.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值12.69(12.69)15.6317.8510.41
最低值9.73(9.73)10.428.68.56
平均值11.09(11.18)1312.219.6
中位數11.01(11.29)12.8711.689.83

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值56.02億59.12億60.27億52.77億
最低值53.02億53.91億51.54億52.77億
平均值54.76億56.61億56.05億52.77億
中位數54.94億56.65億55.12億52.77億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS3.244.954.7414.589.02
營業收入3.13億2.18億9.31億37.91億34.79億

詳細資訊請看美股內頁：
Civitas Resources Inc New(CIVI-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSCIVI

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