鉅亨速報 - Factset 最新調查：Civitas Resources Inc New(CIVI-US)EPS預估下修至11.01元，預估目標價為94.00元
鉅亨網新聞中心 2024-08-07 10:15
根據FactSet最新調查，共15位分析師，對Civitas Resources Inc New(CIVI-US)做出2024年EPS預估：中位數由11.29元下修至11.01元，其中最高估值12.69元，最低估值9.73元，預估目標價為94.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|12.69(12.69)
|15.63
|17.85
|10.41
|最低值
|9.73(9.73)
|10.42
|8.6
|8.56
|平均值
|11.09(11.18)
|13
|12.21
|9.6
|中位數
|11.01(11.29)
|12.87
|11.68
|9.83
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|56.02億
|59.12億
|60.27億
|52.77億
|最低值
|53.02億
|53.91億
|51.54億
|52.77億
|平均值
|54.76億
|56.61億
|56.05億
|52.77億
|中位數
|54.94億
|56.65億
|55.12億
|52.77億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|3.24
|4.95
|4.74
|14.58
|9.02
|營業收入
|3.13億
|2.18億
|9.31億
|37.91億
|34.79億
詳細資訊請看美股內頁：
Civitas Resources Inc New(CIVI-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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