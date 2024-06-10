search icon
menu-icon
anue logo
澳洲房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon
鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Civitas Resources Inc New(CIVI-US)EPS預估下修至11.93元，預估目標價為95.50元。

鉅亨網新聞中心 2024-06-11 08:12

根據FactSet最新調查，共13位分析師，對Civitas Resources Inc New(CIVI-US)做出2024年EPS預估：中位數由12.21元下修至11.93元，其中最高估值13.36元，最低估值11.22元，預估目標價為95.50元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值13.36(13.36)1923.0511.83
最低值11.22(11.22)11.589.611.83
平均值12.2(12.24)14.0713.9911.83
中位數11.93(12.21)13.5913.2511.83

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值56.37億63.71億67.09億54.55億
最低值54.10億54.54億54.47億54.55億
平均值55.06億57.59億58.59億54.55億
中位數54.95億57.26億57.00億54.55億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS3.244.954.7414.589.02
營業收入3.13億2.18億9.31億37.91億34.79億

詳細資訊請看美股內頁：
Civitas Resources Inc New(CIVI-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSCIVI

相關行情
台股首頁我要存股

Civitas Resources Inc New69.222.17%




Empty