鉅亨速報 - Factset 最新調查：Civitas Resources Inc New(CIVI-US)EPS預估下修至11.93元，預估目標價為95.50元。
鉅亨網新聞中心 2024-06-11 08:12
根據FactSet最新調查，共13位分析師，對Civitas Resources Inc New(CIVI-US)做出2024年EPS預估：中位數由12.21元下修至11.93元，其中最高估值13.36元，最低估值11.22元，預估目標價為95.50元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|13.36(13.36)
|19
|23.05
|11.83
|最低值
|11.22(11.22)
|11.58
|9.6
|11.83
|平均值
|12.2(12.24)
|14.07
|13.99
|11.83
|中位數
|11.93(12.21)
|13.59
|13.25
|11.83
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|56.37億
|63.71億
|67.09億
|54.55億
|最低值
|54.10億
|54.54億
|54.47億
|54.55億
|平均值
|55.06億
|57.59億
|58.59億
|54.55億
|中位數
|54.95億
|57.26億
|57.00億
|54.55億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|3.24
|4.95
|4.74
|14.58
|9.02
|營業收入
|3.13億
|2.18億
|9.31億
|37.91億
|34.79億
詳細資訊請看美股內頁：
Civitas Resources Inc New(CIVI-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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