萬科銷量續跌！陸多地再鬆綁刺激 取消新屋銷售限價措施

鉅亨網新聞中心 2024-08-07 14:02

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中國房市低迷不振，近日多地政府如武漢表態取消新屋售價限制，讓市場調節房價，顯示「惡意降價」成往事，但也凸顯中國政府近期支持房市計畫未達預期，這一情況還可從開發商萬科 (02202-HK) 最新公布的 7 月銷售數據窺知一二。

萬科 7 月銷售表現持續下滑，根據該開發商周二 (5 日) 發佈公告，實現合約銷售面積 145.5 萬平方公尺，銷售金額人民幣 192.1 億元，年減 12.88%。今年前 7 月累計實現合約銷售面積 1085.0 萬平方公尺，合約銷售金額人民幣 1465.5 億元，年減率 35.15%。

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銷售持續下滑也加劇投資人對萬科流動性的擔憂。曾因國有背景被視為穩健企業的該開發商，一直在籌資並探索資產出售來增加流動性。該開發商迄今讓深圳國資委損失 416 億人民幣，鉅額虧損只能期盼接下來能否有奇跡股票大漲，這也是深圳國資系統凈潤暴跌的原因。

《彭博資訊》分析師 Kristy Hung 出具研究報告指出，萬科 2025 年和 2026 年的償付能力仍存在風險，購屋者對私人開發商預售的謹慎態度和偏好中古屋，恐阻礙萬科銷售和流動性的恢復。

不過，萬科 7 月房屋銷售下降幅度仍小於中國房地產資訊集團追蹤百大房企的 36% 降幅。儘管有最新的刺激措施，中國新屋價格在 6 月仍以近十年來最快速度下跌，減少人們投資房地產的理由。房地產行業仍然拖累著中國經濟。

根據中國房地產資訊集團的初步數據，中國百大房企新屋銷售額年減 19.7% 至 2790 億人民幣左右，降幅快於 6 月份的 17%。交易量亦月減 36.4%。

與此同時，清理房屋庫存的時間在延長。根據中國指數研究院的數據，截至今年 5 月，50 個城市的平均去庫存週期增加 3.9 個月至 21.3 個月。