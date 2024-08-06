跌破眼鏡！恒大向許家印夫婦等7被告 追討60億美元股息與酬金

鉅亨網新聞中心 2024-08-06 14:49

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債務重整舉步維艱之際，中國恒大集團周一 (5 日) 晚間發佈公告，今年 3 月 22 日中國恒大(03333-HK) 清盤人以公司名義，針對公司執行董事許家印、前行政總裁夏海鈞、前財務長潘大榮 3 人，向香港特別行政區高等法院 (下稱香港高等法院）展開法律訴訟。此舉一出，令外界跌破眼鏡。

這起訴訟之後又新增 4 名被告，分別是許家印前妻丁玉梅，以及與兩人有關聯的 3 家實體。清盤人將向這 7 名被告追討 2017 年至 2020 年各財年支付的股利與報酬共計約 60 億美元 (約 1980 億台幣)。

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恒大在公告中表示，清盤人（以本公司名義）根據其在該訴訟中的申索取得多項禁制令，限制許家印、丁玉梅及夏海鈞各自處置、出售或削減其全球資產的價值時，不得超過相關規定限額。禁制令在今年 6 月 24 日首次在香港針對許家印和夏海鈞發出，之後增加丁玉梅。

此外，公告還顯示，與該訴訟有關的令狀以及香港禁制令，此前受香港高等法院發出的保密令約束，但保密令在上周五解除。

至於這場訴訟的進展及最終結果，恒大僅稱訴訟的法律程序正在進行中，但能否勝訴並成功收回 60 億美元，存在不確定性。

去年 9 月 28 日，許家印因涉嫌違法犯罪，已被中國相關部門採取「強制措施」。

今年 1 月 29 日，恒大發公告指出，內容涉及香港高等法院頒布命令公司清盤、委任安邁顧問有限公司之 Edward Simon Middleton 及黃詠詩擔任中國恆大共同及個別清盤人，以及公司股份暫停買賣。

今年 5 月 31 日，中國證監會對許家印罰款人民幣 4700 萬元，並採取終身證券市場禁入措施，夏海鈞則被處以 1500 萬元罰款，潘大榮、潘翰翎分別處以 900 萬元的罰款。同時，夏海鈞也被採取終身證券市場禁入措施。