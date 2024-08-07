鉅亨速報 - Factset 最新調查：Bentley Systems Inc - Class B(BSY-US)EPS預估上修至1.06元，預估目標價為61.38元
鉅亨網新聞中心 2024-08-07 06:16
根據FactSet最新調查，共12位分析師，對Bentley Systems Inc - Class B(BSY-US)做出2024年EPS預估：中位數由1.04元上修至1.06元，其中最高估值1.11元，最低估值1.03元，預估目標價為61.38元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|1.11(1.11)
|1.31
|1.48
|最低值
|1.03(1.02)
|1.14
|1.31
|平均值
|1.06(1.05)
|1.2
|1.39
|中位數
|1.06(1.04)
|1.18
|1.37
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|13.67億
|15.29億
|17.22億
|最低值
|13.56億
|14.82億
|16.46億
|平均值
|13.62億
|15.07億
|16.96億
|中位數
|13.62億
|15.08億
|17.10億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|--
|--
|--
|--
|--
|營業收入
|7.37億
|8.02億
|9.65億
|10.99億
|12.28億
詳細資訊請看美股內頁：
Bentley Systems Inc - Class B(BSY-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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