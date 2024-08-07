鉅亨速報 - Factset 最新調查：威廉斯(WMB-US)EPS預估下修至1.79元，預估目標價為45.00元
鉅亨網新聞中心 2024-08-07 06:15
根據FactSet最新調查，共15位分析師，對威廉斯(WMB-US)做出2024年EPS預估：中位數由1.85元下修至1.79元，其中最高估值1.96元，最低估值1.71元，預估目標價為45.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|1.96(1.96)
|2.2
|2.68
|2.45
|最低值
|1.71(1.71)
|1.94
|2.05
|2.45
|平均值
|1.82(1.83)
|2.07
|2.28
|2.45
|中位數
|1.79(1.85)
|2.08
|2.27
|2.45
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|119.38億
|138.13億
|143.41億
|129.21億
|最低值
|89.67億
|89.66億
|114.54億
|129.21億
|平均值
|105.67億
|114.91億
|124.31億
|129.21億
|中位數
|107.91億
|115.68億
|122.78億
|129.21億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|0.70
|0.17
|1.24
|1.67
|2.60
|營業收入
|82.01億
|77.19億
|105.72億
|113.52億
|99.51億
詳細資訊請看美股內頁：
威廉斯(WMB-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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