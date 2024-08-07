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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：威廉斯(WMB-US)EPS預估下修至1.79元，預估目標價為45.00元

鉅亨網新聞中心 2024-08-07 06:15


根據FactSet最新調查，共15位分析師，對威廉斯(WMB-US)做出2024年EPS預估：中位數由1.85元下修至1.79元，其中最高估值1.96元，最低估值1.71元，預估目標價為45.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值1.96(1.96)2.22.682.45
最低值1.71(1.71)1.942.052.45
平均值1.82(1.83)2.072.282.45
中位數1.79(1.85)2.082.272.45

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值119.38億138.13億143.41億129.21億
最低值89.67億89.66億114.54億129.21億
平均值105.67億114.91億124.31億129.21億
中位數107.91億115.68億122.78億129.21億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS0.700.171.241.672.60
營業收入82.01億77.19億105.72億113.52億99.51億

詳細資訊請看美股內頁：
威廉斯(WMB-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSWMB

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