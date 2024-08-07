search icon



menu-icon
anue logo
澳洲房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon

鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Kite Realty Group TrustKRG-US的目標價調升至26元，幅度約4%

鉅亨網新聞中心 2024-08-07 06:15


根據FactSet最新調查，共9位分析師，對Kite Realty Group Trust(KRG-US)提出目標價估值：中位數由25元上修至26元，調升幅度4%。其中最高估值30元，最低估值23元。

綜合評級 - 共有11位分析師給予Kite Realty Group Trust評價：積極樂觀6位、保持中立4位、保守悲觀1位。

Kite Realty Group Trust今(7日)收盤價為24.19元。近5日股價下跌4%，標普指數下跌3.61%短期股價無明顯表現。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股KRG市場預估目標價

相關行情

台股首頁我要存股
Kite Realty Group Trust24.192.15%

延伸閱讀

鉅亨號貼文

看更多

Empty