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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：百勝中國YUMC-US的目標價調降至46.86元，幅度約5.65%

鉅亨網新聞中心 2024-08-07 02:15


根據FactSet最新調查，共23位分析師，對百勝中國(YUMC-US)提出目標價估值：中位數由49.67元下修至46.86元，調降幅度5.65%。其中最高估值64元，最低估值30元。

綜合評級 - 共有29位分析師給予百勝中國評價：積極樂觀25位、保持中立3位、保守悲觀1位。

百勝中國今(7日)收盤價為33.2元。近5日股價下跌5.65%，標普指數下跌5.07%股價漲幅表現優於大盤。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


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美股YUMC市場預估目標價

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