〈能源盤後〉美恐經濟衰退 全球股市暴跌引發拋售 原油收低
鉅亨網編譯許家華 2024-08-06 05:41
由於擔心美國經濟可能走向衰退，全球股市持續暴跌，原油期貨價格周一 (5 日) 收低，但脫離盤中低點。其中，中東緊張局勢升溫可能限制了下行空間。
能源商品價格
市場驅動力
荷蘭國際集團 (ING) 大宗商品策略師 Warren Patterson 和 Ewa Manthey 在報告中指出，上周五非農就業數據較預期疲弱，表明美國經濟放緩速度快於預期，引發大眾對經濟衰退的擔憂，也加劇市場對中國需求的擔憂，這給風險資產帶來了沉重壓力。
原油期貨價格上周創連續第四周下跌，係因市場對中美需求前景的擔憂情緒掩蓋了中東衝突可能威脅該地區原油流動的看漲力道。
上周五美股遭拋售後，全球股市暴跌，投資人拋售風險資產，令周一原油價格承壓。
日股周一暴跌，日經 225 股指暴跌 12.4%，歐股也遭大幅拋售，這令原油在美國交易時段開始時大幅下跌。
然而，美股雖然大跌卻脫離盤中低點，石油和其他能源期貨也收窄了跌幅，係因地緣政治擔憂仍然是石油市場的潛在力量。
交易者正關注伊朗如何回應上周哈瑪斯高層遭暗殺的事件。伊朗上周稱以色列主導該暗殺事件，並誓言報復反擊。
ING 策略師表示：「雖然中東局勢發展可能導致市場短期波動，但若要持續走強，石油供應必須出現一些真正的中斷，但目前為止還沒有出現這種情況。」
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