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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：ANSYS公司(ANSS-US)EPS預估上修至9.86元，預估目標價為350.00元

鉅亨網新聞中心 2024-08-06 22:15


根據FactSet最新調查，共11位分析師，對ANSYS公司(ANSS-US)做出2024年EPS預估：中位數由9.68元上修至9.86元，其中最高估值10.34元，最低估值9.01元，預估目標價為350.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年
最高值10.34(10.34)11.612.8
最低值9.01(9.01)10.0511.31
平均值9.78(9.71)10.6812.04
中位數9.86(9.68)10.5712.03

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年
最高值25.22億27.86億30.18億
最低值23.91億26.00億28.30億
平均值24.65億26.84億29.21億
中位數24.63億26.87億29.14億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS5.254.975.165.995.73
營業收入15.16億16.81億19.07億20.66億22.70億

詳細資訊請看美股內頁：
ANSYS公司(ANSS-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSANSS

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