鉅亨速報 - Factset 最新調查：ANSYS公司(ANSS-US)EPS預估上修至9.53元，預估目標價為350.00元
鉅亨網新聞中心 2024-08-01 14:16
根據FactSet最新調查，共10位分析師，對ANSYS公司(ANSS-US)做出2024年EPS預估：中位數由9.38元上修至9.53元，其中最高估值9.97元，最低估值9.01元，預估目標價為350.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|9.97(9.9)
|11.55
|11.46
|最低值
|9.01(9.01)
|10.05
|11.36
|平均值
|9.5(9.43)
|10.44
|11.41
|中位數
|9.53(9.38)
|10.27
|11.41
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|25.25億
|28.16億
|28.76億
|最低值
|23.91億
|26.00億
|28.22億
|平均值
|24.54億
|26.81億
|28.49億
|中位數
|24.48億
|26.55億
|28.49億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|5.25
|4.97
|5.16
|5.99
|5.73
|營業收入
|15.16億
|16.81億
|19.07億
|20.66億
|22.70億
詳細資訊請看美股內頁：
ANSYS公司(ANSS-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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