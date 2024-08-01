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鉅亨速報 - Factset 最新調查：ANSYS公司(ANSS-US)EPS預估上修至9.53元，預估目標價為350.00元

鉅亨網新聞中心 2024-08-01 14:16

根據FactSet最新調查，共10位分析師，對ANSYS公司(ANSS-US)做出2024年EPS預估：中位數由9.38元上修至9.53元，其中最高估值9.97元，最低估值9.01元，預估目標價為350.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年
最高值9.97(9.9)11.5511.46
最低值9.01(9.01)10.0511.36
平均值9.5(9.43)10.4411.41
中位數9.53(9.38)10.2711.41

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年
最高值25.25億28.16億28.76億
最低值23.91億26.00億28.22億
平均值24.54億26.81億28.49億
中位數24.48億26.55億28.49億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS5.254.975.165.995.73
營業收入15.16億16.81億19.07億20.66億22.70億

詳細資訊請看美股內頁：
ANSYS公司(ANSS-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSANSS

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