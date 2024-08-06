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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：健鼎(3044-TW)EPS預估上修至15.57元，預估目標價為254元

鉅亨網新聞中心 2024-08-06 22:10


根據FactSet最新調查，共9位分析師，對健鼎(3044-TW)做出2024年EPS預估：中位數由15.47元上修至15.57元，其中最高估值16.33元，最低估值13.69元，預估目標價為254元。

市場預估EPS

預估值2024年(前值)2025年2026年
最高值16.33(16.33)20.5123.87
最低值13.69(13.69)16.5919.73
平均值15.32(15.3)18.0221.8
中位數15.57(15.47)17.821.8

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2024年2025年2026年
最高值72,880,00079,811,00088,120,000
最低值65,607,00069,723,00079,656,430
平均值66,978,17072,512,19083,888,210
中位數65,916,67071,233,00083,888,210

歷史獲利表現

項目2023年2022年2021年2020年
EPS11.5311.811.1511.65
營業收入
(單位：新台幣千元)		58,862,10465,784,23762,999,98955,547,908

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/3044/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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台股市場預估eps

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