鉅亨速報 - Factset 最新調查：健鼎(3044-TW)EPS預估上修至15.57元，預估目標價為254元
鉅亨網新聞中心 2024-08-06 22:10
根據FactSet最新調查，共9位分析師，對健鼎(3044-TW)做出2024年EPS預估：中位數由15.47元上修至15.57元，其中最高估值16.33元，最低估值13.69元，預估目標價為254元。
市場預估EPS
|預估值
|2024年(前值)
|2025年
|2026年
|最高值
|16.33(16.33)
|20.51
|23.87
|最低值
|13.69(13.69)
|16.59
|19.73
|平均值
|15.32(15.3)
|18.02
|21.8
|中位數
|15.57(15.47)
|17.8
|21.8
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|72,880,000
|79,811,000
|88,120,000
|最低值
|65,607,000
|69,723,000
|79,656,430
|平均值
|66,978,170
|72,512,190
|83,888,210
|中位數
|65,916,670
|71,233,000
|83,888,210
歷史獲利表現
|項目
|2023年
|2022年
|2021年
|2020年
|EPS
|11.53
|11.8
|11.15
|11.65
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|58,862,104
|65,784,237
|62,999,989
|55,547,908
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/3044/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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