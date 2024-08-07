中國前7個月貨物貿易進出口總值人民幣24.83兆 年增6.2%

鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-08-07 11:46

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中國海關總署周三（7 日）公布的數據顯示，今年前 7 個月，貨物貿易進出口總值為人民幣 24.83 兆元，外貿保持穩中向好態勢。

統計數據顯示，今年前 7 個月，中國的貨物貿易進出口總值為人民幣 24.83 兆元，較一年前增長 6.2%；出口為 14.26 兆元，成長 6.7%；進口 10.57 兆元，擴大 5.4%。

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7 月當月，進出口為 3.68 兆元，年增 6.5%；出口為 2.14 兆元，增長 6.5%；進口為 1.54 兆元，成長 6.6%。

海關總署統計分析司司長呂大良表示，今年以來，經濟運行總體平穩，穩中有進，外貿保持穩中向好態勢。前 7 個月，進出口規模創歷史同期新高，與去年同期相比，7 月增幅連續第 4 個月保持在 5% 以上。

以美元計，中國 7 月出口成長 7%，進口增長 7.2%，其中出口的表現不如經濟學家原估的 9.5%。