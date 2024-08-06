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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：帕蘭提爾科技(PLTR-US)EPS預估上修至0.34元，預估目標價為26.00元

鉅亨網新聞中心 2024-08-06 18:15


根據FactSet最新調查，共17位分析師，對帕蘭提爾科技(PLTR-US)做出2024年EPS預估：中位數由0.33元上修至0.34元，其中最高估值0.37元，最低估值0.31元，預估目標價為26.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年
最高值0.37(0.37)0.530.62
最低值0.31(0.3)0.350.4
平均值0.34(0.33)0.410.5
中位數0.34(0.33)0.410.5

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年
最高值28.00億34.26億40.69億
最低值26.84億30.82億34.50億
平均值27.24億32.69億38.26億
中位數27.40億32.79億38.59億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS----------
營業收入7.43億10.93億15.42億19.06億22.25億

詳細資訊請看美股內頁：
帕蘭提爾科技(PLTR-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSPLTR

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