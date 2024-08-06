鉅亨速報 - Factset 最新調查：帕蘭提爾科技(PLTR-US)EPS預估上修至0.34元，預估目標價為26.00元
鉅亨網新聞中心 2024-08-06 18:15
根據FactSet最新調查，共17位分析師，對帕蘭提爾科技(PLTR-US)做出2024年EPS預估：中位數由0.33元上修至0.34元，其中最高估值0.37元，最低估值0.31元，預估目標價為26.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|0.37(0.37)
|0.53
|0.62
|最低值
|0.31(0.3)
|0.35
|0.4
|平均值
|0.34(0.33)
|0.41
|0.5
|中位數
|0.34(0.33)
|0.41
|0.5
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|28.00億
|34.26億
|40.69億
|最低值
|26.84億
|30.82億
|34.50億
|平均值
|27.24億
|32.69億
|38.26億
|中位數
|27.40億
|32.79億
|38.59億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|--
|--
|--
|--
|--
|營業收入
|7.43億
|10.93億
|15.42億
|19.06億
|22.25億
詳細資訊請看美股內頁：
帕蘭提爾科技(PLTR-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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