鉅亨速報 - Factset 最新調查：Brookfield Renewable Partners LP - Unit(BEP-US)EPS預估下修至-0.13元，預估目標價為32.00元。
鉅亨網新聞中心 2024-07-22 12:15
根據FactSet最新調查，共7位分析師，對Brookfield Renewable Partners LP - Unit(BEP-US)做出2024年EPS預估：中位數由-0.12元下修至-0.13元，其中最高估值0.25元，最低估值-1.67元，預估目標價為32.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|0.25(0.25)
|0.51
|0.51
|0.66
|最低值
|-1.67(-1.67)
|-1.8
|-1.52
|0.66
|平均值
|-0.58(-0.52)
|-0.31
|-0.43
|0.66
|中位數
|-0.13(-0.12)
|-0.17
|-0.34
|0.66
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|65.58億
|70.42億
|79.54億
|最低值
|52.90億
|51.86億
|67.01億
|平均值
|60.18億
|63.89億
|73.27億
|中位數
|61.12億
|66.63億
|73.27億
歷史獲利表現
|項目
|EPS
|營業收入
詳細資訊請看美股內頁：
Brookfield Renewable Partners LP - Unit(BEP-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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