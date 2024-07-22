search icon
menu-icon
anue logo
澳洲房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon
鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Brookfield Renewable Partners LP - Unit(BEP-US)EPS預估下修至-0.13元，預估目標價為32.00元。

鉅亨網新聞中心 2024-07-22 12:15

根據FactSet最新調查，共7位分析師，對Brookfield Renewable Partners LP - Unit(BEP-US)做出2024年EPS預估：中位數由-0.12元下修至-0.13元，其中最高估值0.25元，最低估值-1.67元，預估目標價為32.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值0.25(0.25)0.510.510.66
最低值-1.67(-1.67)-1.8-1.520.66
平均值-0.58(-0.52)-0.31-0.430.66
中位數-0.13(-0.12)-0.17-0.340.66

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年
最高值65.58億70.42億79.54億
最低值52.90億51.86億67.01億
平均值60.18億63.89億73.27億
中位數61.12億66.63億73.27億

歷史獲利表現

項目
EPS
營業收入

詳細資訊請看美股內頁：
Brookfield Renewable Partners LP - Unit(BEP-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSBEP

相關行情

台股首頁我要存股
Brookfield Renewable Partners LP - Unit24.06-1.35%

延伸閱讀

鉅亨號貼文

看更多

Empty