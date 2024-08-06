鉅亨速報 - Factset 最新調查：Service Corp. International(SCI-US)EPS預估下修至3.5元，預估目標價為84.00元
鉅亨網新聞中心 2024-08-06 16:15
根據FactSet最新調查，共5位分析師，對Service Corp. International(SCI-US)做出2024年EPS預估：中位數由3.57元下修至3.5元，其中最高估值3.57元，最低估值3.5元，預估目標價為84.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|3.57(3.65)
|4.06
|4.5
|最低值
|3.5(3.5)
|3.84
|4.16
|平均值
|3.53(3.56)
|3.93
|4.33
|中位數
|3.5(3.57)
|3.94
|4.33
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|41.94億
|43.49億
|45.03億
|最低值
|41.66億
|42.57億
|45.00億
|平均值
|41.80億
|43.13億
|45.01億
|中位數
|41.75億
|43.13億
|45.01億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|1.99
|2.88
|4.72
|3.53
|3.53
|營業收入
|32.31億
|35.12億
|41.43億
|41.09億
|41.00億
詳細資訊請看美股內頁：
Service Corp. International(SCI-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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