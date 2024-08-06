search icon



menu-icon
anue logo
澳洲房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon

鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Service Corp. International(SCI-US)EPS預估下修至3.5元，預估目標價為84.00元

鉅亨網新聞中心 2024-08-06 16:15


根據FactSet最新調查，共5位分析師，對Service Corp. International(SCI-US)做出2024年EPS預估：中位數由3.57元下修至3.5元，其中最高估值3.57元，最低估值3.5元，預估目標價為84.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年
最高值3.57(3.65)4.064.5
最低值3.5(3.5)3.844.16
平均值3.53(3.56)3.934.33
中位數3.5(3.57)3.944.33

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年
最高值41.94億43.49億45.03億
最低值41.66億42.57億45.00億
平均值41.80億43.13億45.01億
中位數41.75億43.13億45.01億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS1.992.884.723.533.53
營業收入32.31億35.12億41.43億41.09億41.00億

詳細資訊請看美股內頁：
Service Corp. International(SCI-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSSCI

相關行情

台股首頁我要存股
Service Corp. International71.555-2.51%

延伸閱讀

鉅亨號貼文

看更多

Empty