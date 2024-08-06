鉅亨速報 - Factset 最新調查：信驊(5274-TW)EPS預估上修至53.12元，預估目標價為4610元
鉅亨網新聞中心 2024-08-06 08:10
根據FactSet最新調查，共14位分析師，對信驊(5274-TW)做出2024年EPS預估：中位數由52.79元上修至53.12元，其中最高估值60.87元，最低估值48.22元，預估目標價為4610元。
市場預估EPS
|預估值
|2024年(前值)
|2025年
|2026年
|最高值
|60.87(60.08)
|99.68
|152.4
|最低值
|48.22(46)
|76.34
|94.78
|平均值
|54.25(52.76)
|84.54
|124.7
|中位數
|53.12(52.79)
|84.26
|124.43
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|5,907,000
|8,595,300
|13,046,000
|最低值
|4,781,660
|6,480,610
|8,993,140
|平均值
|5,416,740
|7,832,260
|11,047,530
|中位數
|5,478,730
|7,998,900
|11,305,500
歷史獲利表現
|項目
|2023年
|2022年
|2021年
|2020年
|EPS
|26.66
|55.72
|38.3
|29.38
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|3,130,395
|5,210,128
|3,637,632
|3,063,552
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/5274/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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