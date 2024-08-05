營收速報 - 信驊(5274)7月營收6.01億元年增率高達159.45％
鉅亨網新聞中心 2024-08-05 18:15
今年1-7月累計營收為29.71億元，累計年增率87.88%。
最新價為3645元，近5日股價下跌-5.55%，相關半導體類指數下跌-3.53%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-56 張
- 外資買賣超：-113 張
- 投信買賣超：+62 張
- 自營商買賣超：-5 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|24/7
|6.01億
|159%
|19%
|24/6
|5.05億
|123%
|16%
|24/5
|4.35億
|93%
|5%
|24/4
|4.16億
|82%
|16%
|24/3
|3.59億
|59%
|23%
|24/2
|2.92億
|31%
|-19%
信驊(5274-TW) 所屬產業為半導體業，主要業務為多媒體積體電路。電腦周邊積體電路。高階消費性電子積體電路。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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