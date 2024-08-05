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鉅亨速報

營收速報 - 信驊(5274)7月營收6.01億元年增率高達159.45％

鉅亨網新聞中心 2024-08-05 18:15


信驊(5274-TW)今天公告2024年7月營收為新台幣6.01億元，年增率159.45%，月增率19.09%。

今年1-7月累計營收為29.71億元，累計年增率87.88%。

最新價為3645元，近5日股價下跌-5.55%，相關半導體類指數下跌-3.53%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：-56 張
  • 外資買賣超：-113 張
  • 投信買賣超：+62 張
  • 自營商買賣超：-5 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
24/7 6.01億 159% 19%
24/6 5.05億 123% 16%
24/5 4.35億 93% 5%
24/4 4.16億 82% 16%
24/3 3.59億 59% 23%
24/2 2.92億 31% -19%

信驊(5274-TW) 所屬產業為半導體業，主要業務為多媒體積體電路。電腦周邊積體電路。高階消費性電子積體電路。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

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