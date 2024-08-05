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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Sumitomo Mitsui Financial Group Inc - ADRSMFG-US的目標價調升至16.06元，幅度約5.08%

鉅亨網新聞中心 2024-08-05 22:15


根據FactSet最新調查，共12位分析師，對Sumitomo Mitsui Financial Group Inc - ADR(SMFG-US)提出目標價估值：中位數由15.28元上修至16.06元，調升幅度5.08%。其中最高估值18.96元，最低估值12.78元。

綜合評級 - 共有15位分析師給予Sumitomo Mitsui Financial Group Inc - ADR評價：積極樂觀11位、保持中立4位、保守悲觀0位。

Sumitomo Mitsui Financial Group Inc - ADR今(5日)收盤價為12.53元。近5日股價下跌5.08%，標普指數下跌2.06%短期股價無明顯表現。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股SMFG市場預估目標價

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