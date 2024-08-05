鉅亨速報 - Factset 最新調查：艾奇資本集團(ACGL-US)EPS預估上修至9.03元，預估目標價為113.00元
鉅亨網新聞中心 2024-08-05 22:15
根據FactSet最新調查，共16位分析師，對艾奇資本集團(ACGL-US)做出2024年EPS預估：中位數由8.85元上修至9.03元，其中最高估值9.75元，最低估值8.2元，預估目標價為113.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|9.75(9.75)
|10.3
|10.05
|最低值
|8.2(8.2)
|8.1
|8.85
|平均值
|8.89(8.84)
|8.99
|9.54
|中位數
|9.03(8.85)
|9.11
|9.62
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|176.80億
|204.59億
|222.54億
|最低值
|145.13億
|167.86億
|177.14億
|平均值
|161.49億
|183.32億
|193.80億
|中位數
|159.95億
|182.27億
|187.37億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|3.87
|3.32
|5.23
|3.80
|11.62
|營業收入
|68.08億
|83.79億
|88.84億
|94.99億
|133.56億
詳細資訊請看美股內頁：
艾奇資本集團(ACGL-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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