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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：艾奇資本集團(ACGL-US)EPS預估上修至9.03元，預估目標價為113.00元

鉅亨網新聞中心 2024-08-05 22:15


根據FactSet最新調查，共16位分析師，對艾奇資本集團(ACGL-US)做出2024年EPS預估：中位數由8.85元上修至9.03元，其中最高估值9.75元，最低估值8.2元，預估目標價為113.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年
最高值9.75(9.75)10.310.05
最低值8.2(8.2)8.18.85
平均值8.89(8.84)8.999.54
中位數9.03(8.85)9.119.62

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年
最高值176.80億204.59億222.54億
最低值145.13億167.86億177.14億
平均值161.49億183.32億193.80億
中位數159.95億182.27億187.37億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS3.873.325.233.8011.62
營業收入68.08億83.79億88.84億94.99億133.56億

詳細資訊請看美股內頁：
艾奇資本集團(ACGL-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSACGL

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