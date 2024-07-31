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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：艾奇資本集團(ACGL-US)EPS預估上修至8.68元，預估目標價為110.50元

鉅亨網新聞中心 2024-07-31 14:15

根據FactSet最新調查，共16位分析師，對艾奇資本集團(ACGL-US)做出2024年EPS預估：中位數由8.53元上修至8.68元，其中最高估值9.75元，最低估值8.1元，預估目標價為110.50元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年
最高值9.75(9.3)10.39.74
最低值8.1(8.1)8.18.64
平均值8.74(8.57)8.929.37
中位數8.68(8.53)8.949.52

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年
最高值176.80億204.59億222.54億
最低值145.13億167.19億180.62億
平均值160.79億180.94億193.94億
中位數158.32億174.02億185.36億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS3.873.325.233.8011.62
營業收入68.08億83.79億88.84億94.99億133.56億

詳細資訊請看美股內頁：
艾奇資本集團(ACGL-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSACGL

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