鉅亨速報 - Factset 最新調查：艾奇資本集團(ACGL-US)EPS預估上修至8.68元，預估目標價為110.50元
鉅亨網新聞中心 2024-07-31 14:15
根據FactSet最新調查，共16位分析師，對艾奇資本集團(ACGL-US)做出2024年EPS預估：中位數由8.53元上修至8.68元，其中最高估值9.75元，最低估值8.1元，預估目標價為110.50元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|9.75(9.3)
|10.3
|9.74
|最低值
|8.1(8.1)
|8.1
|8.64
|平均值
|8.74(8.57)
|8.92
|9.37
|中位數
|8.68(8.53)
|8.94
|9.52
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|176.80億
|204.59億
|222.54億
|最低值
|145.13億
|167.19億
|180.62億
|平均值
|160.79億
|180.94億
|193.94億
|中位數
|158.32億
|174.02億
|185.36億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|3.87
|3.32
|5.23
|3.80
|11.62
|營業收入
|68.08億
|83.79億
|88.84億
|94.99億
|133.56億
詳細資訊請看美股內頁：
艾奇資本集團(ACGL-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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