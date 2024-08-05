鉅亨速報 - Factset 最新調查：Post Holdings IncPOST-US的目標價調升至125.5元，幅度約4.58%
鉅亨網新聞中心 2024-08-05 22:15
根據FactSet最新調查，共10位分析師，對Post Holdings Inc(POST-US)提出目標價估值：中位數由120元上修至125.5元，調升幅度4.58%。其中最高估值140元，最低估值105元。
綜合評級 - 共有11位分析師給予Post Holdings Inc評價：積極樂觀7位、保持中立4位、保守悲觀0位。
Post Holdings Inc今(5日)收盤價為113.71元。近5日股價上漲4.58%，標普指數下跌2.06%股價漲幅表現優於大盤。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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