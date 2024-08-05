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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Post Holdings Inc(POST-US)EPS預估上修至5.88元，預估目標價為121.00元

鉅亨網新聞中心 2024-08-05 16:18


根據FactSet最新調查，共10位分析師，對Post Holdings Inc(POST-US)做出2024年EPS預估：中位數由5.72元上修至5.88元，其中最高估值6.05元，最低估值5.57元，預估目標價為121.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值6.05(6.05)7.027.888.14
最低值5.57(5.3)6.046.468.14
平均值5.83(5.7)6.47.218.14
中位數5.88(5.72)6.347.198.14

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值80.91億85.10億87.38億89.73億
最低值77.68億76.40億76.40億89.73億
平均值79.44億81.09億81.88億89.73億
中位數79.26億81.08億81.61億89.73億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS1.660.012.3812.094.82
營業收入56.81億56.99億62.27億58.51億69.91億

詳細資訊請看美股內頁：
Post Holdings Inc(POST-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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美股市場預估EPSPOST

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