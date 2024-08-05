鉅亨速報 - Factset 最新調查：Post Holdings Inc(POST-US)EPS預估上修至5.88元，預估目標價為121.00元
鉅亨網新聞中心 2024-08-05 16:18
根據FactSet最新調查，共10位分析師，對Post Holdings Inc(POST-US)做出2024年EPS預估：中位數由5.72元上修至5.88元，其中最高估值6.05元，最低估值5.57元，預估目標價為121.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|6.05(6.05)
|7.02
|7.88
|8.14
|最低值
|5.57(5.3)
|6.04
|6.46
|8.14
|平均值
|5.83(5.7)
|6.4
|7.21
|8.14
|中位數
|5.88(5.72)
|6.34
|7.19
|8.14
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|80.91億
|85.10億
|87.38億
|89.73億
|最低值
|77.68億
|76.40億
|76.40億
|89.73億
|平均值
|79.44億
|81.09億
|81.88億
|89.73億
|中位數
|79.26億
|81.08億
|81.61億
|89.73億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|1.66
|0.01
|2.38
|12.09
|4.82
|營業收入
|56.81億
|56.99億
|62.27億
|58.51億
|69.91億
詳細資訊請看美股內頁：
Post Holdings Inc(POST-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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