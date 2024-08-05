健保署提癌症篩檢三大利多 金萬林深化與國際大廠合作

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-08-05 16:27

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石崇良表示，健保署射出的癌症篩檢三箭。首先，將把癌症篩檢項目從現行的 4 項癌症，增加到 6 項，包括低劑量電腦斷層 (LDCT) 肺癌篩檢，年齡條件和數量也會放寬，還包括胃癌的幽門桿菌檢測。癌症早期篩檢預算也將從一年 28 億，提高到 68 億元。

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其次是聚焦在精準診斷精準治療，自今年 5 月 1 日次世代基因定序檢測 (NGS) 納入健保補助。石崇良也提醒，從 2026 年開始，所有自行研發檢驗技術的醫療單位，都必須通過食藥署 LDTs 認證，才能做合法的基因檢測。建議現在就可以及早準備，未來進入食藥署認證後，流程會簡化。

第三支箭則是將強化醫師對精準醫療相關知識的了解，增加臨床上的使用和運用，至少要取得 8 個學分認證。

而金萬林擁有 LTDs、CLIA 與 CAP 等最高規格認證的檢測實驗室，是目前國內最多高階檢測項目的本土廠商，已開發多項代謝體檢測項目，預計近期可再取得血液腫瘤、全面型癌組織用藥檢測、全面型癌循環核酸檢測等高階基因檢測的認證。

長期與國際大廠合作的金萬林，展望未來，金萬林將持續與國際大廠深化合作，合力打造全基因人工智慧健康管理，讓台灣與國際精準醫療趨勢接軌。