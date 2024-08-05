營收速報 - 至上(8112)7月營收199.06億元年增率高達70.47％
鉅亨網新聞中心 2024-08-05 18:15
今年1-7月累計營收為1,457.82億元，累計年增率96.95%。
最新價為71元，近5日股價下跌-0.63%，相關電子通路下跌-2.63%，股價漲幅表現優於產業指數。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+3640 張
- 外資買賣超：-3908 張
- 投信買賣超：+8231 張
- 自營商買賣超：-683 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|24/7
|199.06億
|70%
|-21%
|24/6
|250.56億
|97%
|6%
|24/5
|236.05億
|91%
|10%
|24/4
|213.93億
|71%
|-16%
|24/3
|253.24億
|168%
|60%
|24/2
|157.80億
|84%
|7%
至上(8112-TW) 所屬產業為電子通路業，主要業務為電子零組件經銷業務。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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