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鉅亨速報

營收速報 - 至上(8112)7月營收199.06億元年增率高達70.47％

鉅亨網新聞中心 2024-08-05 18:15


至上(8112-TW)今天公告2024年7月營收為新台幣199.06億元，年增率70.47%，月增率-20.55%。

今年1-7月累計營收為1,457.82億元，累計年增率96.95%。

最新價為71元，近5日股價下跌-0.63%，相關電子通路下跌-2.63%，股價漲幅表現優於產業指數。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：+3640 張
  • 外資買賣超：-3908 張
  • 投信買賣超：+8231 張
  • 自營商買賣超：-683 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
24/7 199.06億 70% -21%
24/6 250.56億 97% 6%
24/5 236.05億 91% 10%
24/4 213.93億 71% -16%
24/3 253.24億 168% 60%
24/2 157.80億 84% 7%

至上(8112-TW) 所屬產業為電子通路業，主要業務為電子零組件經銷業務。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

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