search icon



menu-icon
anue logo
澳洲房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon

鉅亨速報

營收速報 - 新鉅科(3630)7月營收1.72億元年增率高達36.63％

鉅亨網新聞中心 2024-08-05 18:15


新鉅科(3630-TW)今天公告2024年7月營收為新台幣1.72億元，年增率36.63%，月增率9.59%。

今年1-7月累計營收為11.11億元，累計年增率39.21%。

最新價為25.15元，近5日股價下跌-2.62%，相關光電類指數下跌-0.43%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：-556 張
  • 外資買賣超：-550 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：-6 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
24/7 1.72億 37% 10%
24/6 1.57億 43% -3%
24/5 1.62億 23% 5%
24/4 1.54億 36% 9%
24/3 1.42億 19% 3%
24/2 1.38億 26% -25%

新鉅科(3630-TW) 所屬產業為光電業，主要業務為光學儀器製造業。電子零組件製造業。其他電機及電子機械器材製造業。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

台股台股營收7月營收新鉅科

相關行情

台股首頁我要存股
新鉅科25.15-9.86%
美元/台幣32.639-0.54%

鉅亨贏指標

了解更多

#跌破區間

偏弱
新鉅科

90.91%

勝率

#長黑K線跌破盤整

偏弱
新鉅科

90.91%

勝率

#法人看衰股

偏弱
新鉅科

90.91%

勝率

延伸閱讀

鉅亨號貼文

看更多

Empty