營收速報 - 新鉅科(3630)7月營收1.72億元年增率高達36.63％
鉅亨網新聞中心 2024-08-05 18:15
今年1-7月累計營收為11.11億元，累計年增率39.21%。
最新價為25.15元，近5日股價下跌-2.62%，相關光電類指數下跌-0.43%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-556 張
- 外資買賣超：-550 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：-6 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|24/7
|1.72億
|37%
|10%
|24/6
|1.57億
|43%
|-3%
|24/5
|1.62億
|23%
|5%
|24/4
|1.54億
|36%
|9%
|24/3
|1.42億
|19%
|3%
|24/2
|1.38億
|26%
|-25%
新鉅科(3630-TW) 所屬產業為光電業，主要業務為光學儀器製造業。電子零組件製造業。其他電機及電子機械器材製造業。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
鉅亨贏指標了解更多
延伸閱讀
- 如何在股市逆風中獲利？送懶人包＋抽全聯禮券
- 【量大強漲股整理】台股下殺取量，止穩關鍵看甚麼?
- 晶技7月營收11.63億元創23個月來新高 月增22%、年增23%
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：致茂(2360-TW)EPS預估上修至12.14元，預估目標價為360元
鉅亨號貼文看更多
上一篇
下一篇