營收速報 - 南港(2101)7月營收8.94億元年增率高達26.19％
鉅亨網新聞中心 2024-08-05 18:15
今年1-7月累計營收為52.63億元，累計年增率17.63%。
最新價為46.25元，近5日股價下跌-11.74%，相關橡膠工業上漲0.87%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+1583 張
- 外資買賣超：+1567 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：+16 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|24/7
|8.94億
|26%
|17%
|24/6
|7.63億
|-0%
|-14%
|24/5
|8.82億
|26%
|18%
|24/4
|7.50億
|27%
|-3%
|24/3
|7.73億
|18%
|38%
|24/2
|5.62億
|-4%
|-12%
南港(2101-TW) 所屬產業為橡膠工業，主要業務為輪胎生產。輪胎銷售。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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