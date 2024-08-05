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鉅亨速報

營收速報 - 南港(2101)7月營收8.94億元年增率高達26.19％

鉅亨網新聞中心 2024-08-05 18:15


南港(2101-TW)今天公告2024年7月營收為新台幣8.94億元，年增率26.19%，月增率17.24%。

今年1-7月累計營收為52.63億元，累計年增率17.63%。

最新價為46.25元，近5日股價下跌-11.74%，相關橡膠工業上漲0.87%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：+1583 張
  • 外資買賣超：+1567 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：+16 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
24/7 8.94億 26% 17%
24/6 7.63億 -0% -14%
24/5 8.82億 26% 18%
24/4 7.50億 27% -3%
24/3 7.73億 18% 38%
24/2 5.62億 -4% -12%

南港(2101-TW) 所屬產業為橡膠工業，主要業務為輪胎生產。輪胎銷售。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

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