search icon
menu-icon
anue logo
澳洲房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon
鉅亨速報

盤後速報 - 鑫創電子(6680)下週(8月6日)除權息2.28元，預估參考價78.43元

鉅亨網新聞中心 2024-07-30 17:05

鑫創電子(6680-TW)下週(8月6日)將進行除權息交易，其中每股配發現金股利1.29元，股票股利0.99元，合計股利2.28元。

以今日(7月30日)收盤價87.50元計算，預估參考價為78.43元，權息值合計為9.07元，股息殖利率1.47%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月30日)收盤價做計算，僅提供參考）

鑫創電子(6680-TW)所屬產業為電腦及週邊設備業，主要業務為智能車載電腦系統及嵌入式電腦等產品之研發、製造與銷售。近5日股價上漲1.42%，櫃買市場加權指數下跌1.53%，股價漲幅表現優於大盤。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/08/06 87.50 1.2894 1.47% 0.9918
2023/07/25 98.8 1.9952 2.02% 0.9976
2022/06/27 50.8 1.2 2.36% 0.3
2021/07/27 54.2 2.0 3.69% 0.0
2020/07/20 68.0 0.0 0.0% 0.6052

文章標籤

台股台股除權息台股盤後

相關行情

台股首頁我要存股
集中市場加權指數22223.570.27%
鑫創電子87.51.74%

延伸閱讀

鉅亨號貼文

看更多

Empty