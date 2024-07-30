盤後速報 - 鑫創電子(6680)下週(8月6日)除權息2.28元，預估參考價78.43元
鉅亨網新聞中心 2024-07-30 17:05
鑫創電子(6680-TW)下週(8月6日)將進行除權息交易，其中每股配發現金股利1.29元，股票股利0.99元，合計股利2.28元。
以今日(7月30日)收盤價87.50元計算，預估參考價為78.43元，權息值合計為9.07元，股息殖利率1.47%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月30日)收盤價做計算，僅提供參考）
鑫創電子(6680-TW)所屬產業為電腦及週邊設備業，主要業務為智能車載電腦系統及嵌入式電腦等產品之研發、製造與銷售。近5日股價上漲1.42%，櫃買市場加權指數下跌1.53%，股價漲幅表現優於大盤。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/08/06
|87.50
|1.2894
|1.47%
|0.9918
|2023/07/25
|98.8
|1.9952
|2.02%
|0.9976
|2022/06/27
|50.8
|1.2
|2.36%
|0.3
|2021/07/27
|54.2
|2.0
|3.69%
|0.0
|2020/07/20
|68.0
|0.0
|0.0%
|0.6052
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