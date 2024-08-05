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鉅亨速報

營收速報 - 美律(2439)7月營收38.08億元年增率高達58.94％

鉅亨網新聞中心 2024-08-05 16:16


美律(2439-TW)今天公告2024年7月營收為新台幣38.08億元，年增率58.94%，月增率16.6%。

今年1-7月累計營收為224.50億元，累計年增率25.5%。

最新價為111元，近5日股價下跌-0.81%，相關通信網路下跌-0.36%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：-2258 張
  • 外資買賣超：-2689 張
  • 投信買賣超：+280 張
  • 自營商買賣超：+151 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
24/7 38.08億 59% 17%
24/6 32.66億 24% -7%
24/5 35.12億 12% -0%
24/4 35.13億 36% 27%
24/3 27.68億 11% 34%
24/2 20.67億 7% -41%

美律(2439-TW) 所屬產業為通信網路業，主要業務為娛樂性產品、揚聲器、電池產品、免持聽筒、及其他電子零件。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

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