營收速報 - 美律(2439)7月營收38.08億元年增率高達58.94％
鉅亨網新聞中心 2024-08-05 16:16
今年1-7月累計營收為224.50億元，累計年增率25.5%。
最新價為111元，近5日股價下跌-0.81%，相關通信網路下跌-0.36%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-2258 張
- 外資買賣超：-2689 張
- 投信買賣超：+280 張
- 自營商買賣超：+151 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|24/7
|38.08億
|59%
|17%
|24/6
|32.66億
|24%
|-7%
|24/5
|35.12億
|12%
|-0%
|24/4
|35.13億
|36%
|27%
|24/3
|27.68億
|11%
|34%
|24/2
|20.67億
|7%
|-41%
美律(2439-TW) 所屬產業為通信網路業，主要業務為娛樂性產品、揚聲器、電池產品、免持聽筒、及其他電子零件。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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