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鉅亨速報

營收速報 - 鴻華先進-創(2258)7月營收10.11億元年增率高達837.63％

鉅亨網新聞中心 2024-08-05 16:16


鴻華先進-創(2258-TW)今天公告2024年7月營收為新台幣10.11億元，年增率837.63%，月增率-0.47%。

今年1-7月累計營收為54.38億元，累計年增率1292.35%。

最新價為40元，近5日股價上漲1.25%，相關汽車工業下跌-1%，股價漲幅表現優於產業指數。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：+446 張
  • 外資買賣超：+440 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：+6 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
24/7 10.11億 838% -0%
24/6 10.16億 795% -23%
24/5 13.17億 2073% 4%
24/4 12.72億 2142% 83%
24/3 6.97億 1557% 612%
24/2 9,786萬 1750% 254%

鴻華先進-創(2258-TW) 所屬產業為汽車工業，主要業務為電動車技術研發、整車與零組件製造管理及銷售服務。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

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