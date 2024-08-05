營收速報 - 鴻華先進-創(2258)7月營收10.11億元年增率高達837.63％
鉅亨網新聞中心 2024-08-05 16:16
鴻華先進-創(2258-TW)今天公告2024年7月營收為新台幣10.11億元，年增率837.63%，月增率-0.47%。
今年1-7月累計營收為54.38億元，累計年增率1292.35%。
最新價為40元，近5日股價上漲1.25%，相關汽車工業下跌-1%，股價漲幅表現優於產業指數。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+446 張
- 外資買賣超：+440 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：+6 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|24/7
|10.11億
|838%
|-0%
|24/6
|10.16億
|795%
|-23%
|24/5
|13.17億
|2073%
|4%
|24/4
|12.72億
|2142%
|83%
|24/3
|6.97億
|1557%
|612%
|24/2
|9,786萬
|1750%
|254%
鴻華先進-創(2258-TW) 所屬產業為汽車工業，主要業務為電動車技術研發、整車與零組件製造管理及銷售服務。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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